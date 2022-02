Stage – L’architecture Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot Seine-Maritime Stage de pratique artistique pour les enfants dès 7 ans et leurs parents. À partir de documentation sur les maisons du monde en terre et plus particulièrement sur les sculptures/objets de Raoul Dufy, le stage sera l’occasion de réaliser un jardin miniature – abstrait ou réaliste. Stage mené par Laure Exposito. Stage de pratique artistique pour les enfants dès 7 ans et leurs parents. À partir de documentation sur les maisons du monde en terre et plus particulièrement sur les sculptures/objets de Raoul Dufy, le stage sera l’occasion de réaliser un jardin… galerie.duchamp@yvetot.fr +33 2 35 96 36 90 https://www.galerie-duchamp.org/ Stage de pratique artistique pour les enfants dès 7 ans et leurs parents. À partir de documentation sur les maisons du monde en terre et plus particulièrement sur les sculptures/objets de Raoul Dufy, le stage sera l’occasion de réaliser un jardin miniature – abstrait ou réaliste. Stage mené par Laure Exposito. Yvetot

