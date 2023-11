STAGE : LAQUE / février 2024 Paris-Ateliers Vaugirard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris STAGE : LAQUE / février 2024 Paris-Ateliers Vaugirard Paris, 19 février 2024, Paris. Du lundi 19 février 2024 au vendredi 23 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant 390 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Venez découvrir les techniques traditionnelles de la création d’un décor laqué : apprenez à poser feuille d’or, aventurines, jeux de caches et reliefs… Prérequis : patience, minutie Vous apprendrez également les bases de la composition à partir de motifs que vous pourrez décalquer, reproduire ou modifier selon votre inspiration et les conseils partagés.

Un panneau préparé vous sera fourni en début de stage. Vous repartirez à la fin de la semaine avec votre création personnelle, en souhaitant que cette initiation vous donne envie de plonger encore davantage dans le merveilleux univers de la laque ! Matériel à apporter :

Papier calque, crayons de couleur, pots en verre propres et quelques pinceaux à acheter dont les références vous seront envoyées en amont du stage. Intervenant : Clément Peltereau Nombre de places : 8 personnes Tarif : 390 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Dates : du 19 au 23 février 2024 Horaires : de 10h à 17h (16h le dernier jour), avec une pause déjeuner entre 13h et 14h. Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80. Paris-Ateliers Vaugirard 85 rue de Vaugirard 75006 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-laque/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-laque/Stages

