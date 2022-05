Stage Lâcher Prise et Confiance en Soi grâce au cheval Niveau 2

Stage Lâcher Prise et Confiance en Soi grâce au cheval Niveau 2, 22 mai 2022, . Stage Lâcher Prise et Confiance en Soi grâce au cheval Niveau 2

2022-05-22 – 2022-05-22 149 EUR 149 149 Après avoir fait le Stage Niveau 1 du 10 avril, êtes-vous prêt à aller encore + loin?

Alors rendez-vous le dimanche 22 mai prochain !

