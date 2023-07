Stage « LA PART DU RÊVE » Par Michel HINDENOCH Age d’Or de France Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Stage « LA PART DU RÊVE » Par Michel HINDENOCH Age d'Or de France Paris, 22 janvier 2024, Paris. Du lundi 22 janvier 2024 au vendredi 26 janvier 2024

.Tout public. payant 500€ + adhésion à l’Age d’Or de France On ne raconte pas un conte sur ce qu’on « sait »

On ne raconte pas un conte sur ce qu'on « sait » de lui, mais sur ce qu'on imagine. C'est une activité capricieuse qui réclame des conditions et des attitudes particulières. Comment tirer profit de la folle du logis ? Découvrir comment faire « travailler » notre imagination au service de nos histoires. Les exercices porteront le matin sur la découverte des conditions nécessaires au travail onirique. L'après-midi sera consacré à des essais de narration à partir du répertoire des stagiaires. —P U B L I C Confirmés. —D A T E S & H O R A I R E S Du lundi 22 au vendredi 26 janvier 2024 de 10h00 à 17h30

