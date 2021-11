Margny-sur-Matz Margny-sur-Matz 60490, Margny-sur-Matz Stage “La laine feutrée” Margny-sur-Matz Margny-sur-Matz Catégories d’évènement: 60490

2021-11-02 14:00:00 – 2021-11-03 16:30:00

Margny-sur-Matz 60490

L'atelier Côté Cour vous propose un stage sur la laine feutrée animé par Albane De Lagrevol. La laine, à manipuler, à feutrer et à transformer pour des créations colorées. Albane De Lagrevol est artiste. Passionnée, elle va vous faire découvrir les textures et les techniques propres à cette belle manière naturelle qu'est la laine. Pour adultes, ados et enfants à partir de 6 ans.

contact@cotecour.asso.fr +33 3 44 42 80 79

