La Lacto-fermentation : un mode de conservation ancestral. Stage d'une journée proposé par le Lézard Jovial. Déroulement de la formation : Matin : – Introduction historique et principes de la lacto-fermentation – Balade-cueillette au jardin – Composition d'une recette de saison faite en commun – Repas partagé, auberge espagnole et dégustation de produits lactofermentés de la conserverie du Lézard Jovial Après-midi : – Improvisation individuelle d'une recette à emporter chez soi ( prévoir 1 bocal 1/2L type "parfait" avec joint neuf) – Conclusions autour d'un kéfir maison 6 personnes maximum par cession

2021-10-17T09:00:00 2021-10-17T17:30:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T17:30:00

