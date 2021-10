Puisieulx Puisieulx Marne, Puisieulx Stage “La grande guerre s’affiche” Puisieulx Puisieulx Catégories d’évènement: Marne

Puisieulx Marne Puisieulx Spécial public intergénérationnel (à partir de 10 ans) à l’occasion de la Semaine Bleue à Reims —————

Affiches, illustration de propagande, caricatures, découvrez l’histoire de la Grande Guerre par les images. Les collections du musée du Fort de la Pompelle et l’exposition au musée Le Vergeur « 1914-1918. Le patrimoine s’en va-t-en guerre » témoignent des différents modes d’expressions parfois satiriques ou humoristiques. Sous forme d’un mini-stage, qui allie visite et pratique artistique, réalisez une planche avec une artiste graveur. Visite le jeudi 28 au matin : au musée du Fort de la Pompelle, par Richard Mathiot médiateur des musées historiques et le vendredi 29 en début d’après-midi au musée Le Vergeur, par Mathieu Manciaux, médiateur au musée . Atelier de gravure : par Anne-Sophie Velly, artiste graveuse. Réservation obligatoire par téléphone. sophie.ruellet@reims.fr +33 3 26 35 36 61 https://musees-reims.fr/manifestation/26037-18474 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

