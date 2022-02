STAGE LA FEMME S’AFFICHE CENTRE CPA RICHARD WRIGHT ACTISCE Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

STAGE LA FEMME S’AFFICHE CENTRE CPA RICHARD WRIGHT ACTISCE, 28 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 28 février 2022 au vendredi 04 mars 2022 :

gratuit sous condition

Du 28 février au 4 mars, de 10h à 12h, Charlotte, graphiste accueillera un groupe pour discuter de sujets « autour de la femme ». L’objectif étant d’échanger et de créer des affiches sur les sujets abordés. L’objectif étant d’échanger et de créer des affiches sur les sujets abordés. Les affiches créées lors de ce stage seront exposées la semaine du 7 mars au sein du centre Paris Anim’ Richard Wright dans le cadre de la journée de la femme. CENTRE CPA RICHARD WRIGHT ACTISCE 76bis rue de Rennes Paris 75006 Contact : 0143541658 cparichardwright@actisce.org Date complète :

