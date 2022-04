STAGE “KUNDALINI YOGA ET CHAKRAS” À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: 49150

STAGE "KUNDALINI YOGA ET CHAKRAS" À BAUGÉ
Baugé-en-Anjou, 18 juin 2022
Baugé 44 rue Victor Hugo

Baugé-en-Anjou 49150 EUR 30 Kundalini yoga est un yoga tonique qui offre une large palette d’approches : postures et enchainements, centrage, travail sur la respiration, gestuelle de mains, méditation, chant. Le stage est adapté aux débutants et aux personnes qui pratiquent déjà le yoga.

bhadrayoga49@gmail.com +33 6 62 25 57 60

