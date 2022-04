STAGE KOBUDO D’OKINAWA Gymnase Léon Mottot –, 15 mai 2022, Paris.

Le dimanche 15 mai 2022

de 14h00 à 18h00

. payant

Découverte et approfondissement des techniques, et manipulation du Tonfa et du Saï / Kobudo d’Okinawa Matayoshi.

Vous êtes débutant et souhaitez découvrir le Kobudo d’Okinawa ou bien vous êtes gradés et souhaitez approfondir les techniques du Tonfa et du Saï, alors n’hésitez pas, venez assister à ce stage le 15 mai à 14 H au Gymnase Léon Mottot- 17 Cité Moynet à Paris 75012 –

Gymnase Léon Mottot – 17 Cité Moynet 75012 Paris

Contact : https://www.artsmartiauxbkap.com 0660084774 shinkokai12@gmail.com

