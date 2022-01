Stage Klacophone Percussions Corporelles Quimperlé, 9 février 2022, Quimperlé.

Stage Klacophone Percussions Corporelles Conservatoire de Musique 31 Rue Brémond d’Ars Quimperlé

2022-02-09 – 2022-02-11 Conservatoire de Musique 31 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé Finistère Quimperlé

Une approche ludique et diversifiée des percussions corporelles avec Carole Houget.

– de 10h à 12h: débutants tous âges (moins de 10 ans accomapgnés d’un adulte)

– de 14h à 17h: initiés, 12 ans et plus, et ayant déjà une pratique musicale ou de danse, quelle que soit l’esthétique.

Représentation à Mellac le 11 juin dans le cadre du projet Choros em Kemperle.

conservatoire@quimperle-co.bzh +33 2 98 96 08 53

Conservatoire de Musique 31 Rue Brémond d’Ars Quimperlé

