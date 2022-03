Stage kayak Montaut, 26 avril 2022, Montaut.

Stage kayak Ohlala eaux vives 1220 Route de Lourdes Montaut

2022-04-26 – 2022-04-29 Ohlala eaux vives 1220 Route de Lourdes

Montaut Pyrénées-Atlantiques Montaut

20 20 EUR Ohlala eaux vives met en place des stages de kayak loisirs pendant les vacances de printemps pour les adultes et les enfants. Ces stages sont sur 4 jours, il est possible d’en faire 3.

2 séances sont organisée par jour : le matin à 10h et l’après-midi à 14h.

Réservations obligatoires.

+33 6 15 08 75 98

©Ohlala

Ohlala eaux vives 1220 Route de Lourdes Montaut

dernière mise à jour : 2022-03-19 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay