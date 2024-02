Stage karting junior RD 48 Pont-l’Évêque, jeudi 15 février 2024.

Stage karting junior RD 48 Pont-l’Évêque Calvados

Les vacances d’hiver pointent le bout de leur nez.

L’occasion d’inscrire vos petits pilotes en herbe de 7 à 13 ans à nos stages karting junior d’une heure et demie.

Apprentissage, divertissement et souvenirs mémorables seront au programme.

Les vacances d’hiver pointent le bout de leur nez.

L’occasion d’inscrire vos petits pilotes en herbe de 7 à 13 ans à nos stages karting junior d’une heure et demie.

Apprentissage, divertissement et souvenirs mémorables seront au programme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15

fin : 2024-02-15

RD 48 Circuit Automobile EIA

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie contact@eia.fr

L’événement Stage karting junior Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Terre d’Auge Tourisme