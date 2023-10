Stage karaté adultes vacances d’automne Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage karaté adultes vacances d’automne Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au jeudi 26 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. A partir de 16 ans. payant 39 € + 5€ de frais d’inscription pour une première inscription Stage d’automne Karaté adultes tous niveaux, dans le 10e arrondissement de Paris. Stage tous niveaux Sport de combat d’origine japonaise, consistant à toucher l’adversaire, sans établir un corps à corps. Encadré par Yves Jamet – 7ème DAN, professeur D.E. 2ème degré. Le stage n’aura pas lieu le vendredi 27 octobre Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles 6 rue Boy Zelensky – Quartier de la Grange aux Belles 75010 Paris Contact : https://www.crl10.net/ +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-karate-ados-adultes-ete-2020

