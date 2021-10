Paris Centre Paris Anim' La grange aux Belles île de France, Paris Stage Karaté Adultes Centre Paris Anim’ La grange aux Belles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage Karaté Adultes Centre Paris Anim’ La grange aux Belles, 25 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 25 octobre 2021

de 19h à 20h

Le jeudi 28 octobre 2021

de 19h à 20h

payant

Karaté adapté à la réglementation et aux directives sanitaires en vigueur. Stage tous niveaux ! À partir de 16 ans Pas de contact. Respect de la distanciation physique. Kihon – Kata (apprentissage d’un ou deux kata) – Travail à deux de loin – Techniques de combat (pieds poings blocages…) Encadré par Yves JAMET 6è Dan Brevet d’Etat 2è Degré. Animations -> Stage Centre Paris Anim’ La grange aux Belles 6 rue Boy Zelenski Paris 75010

Colonel Fabien

Contact : CRL10 01 42 03 40 78 information-gab@asso-crl10.net https://www.crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10/ Animations -> Stage Sport

Date complète :

2021-10-25T19:00:00+02:00_2021-10-25T20:00:00+02:00;2021-10-28T19:00:00+02:00_2021-10-28T20:00:00+02:00

Grange aux Belles

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' La grange aux Belles Adresse 6 rue Boy Zelenski Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' La grange aux Belles Paris