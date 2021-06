Stage junior pilotage au Bike Park Orbey, 20 juin 2021-20 juin 2021, Orbey.

Orbey Haut-Rhin Orbey

EUR Le Bike Park du Lac Blanc vous propose un stage qui s’adresse aux jeunes de 8 à 12 ans inclus souhaitant découvrir la pratique du VTT en bikepark ou ayant peu d’expérience en bikepark avec une évolution sur les pistes vertes et bleues.

Ce stage est encadrés par Alexandre, titulaire du BPJEPS mention VTT. L’ideal pour découvrir dès le plus jeune âge les joies du pilotage.

Contenu : découverte ou perfectionnement de la discipline VTT en bikepark afin de rendre le pilote autonomeet de lui faire prendre conscience des éventuelles difficultés.

Programme : positionnement sur le vélo, gestion de l’équilibre et du freinage, anticipation, adaptation de la vitesse, lecture du terrain et des virages, initiation aux sauts et passages des modules sur piste verte et éventuellement bleue.

Matériel nécessaire : VTT de 24 pouces semi rigide ou tout suspendu, équipement de protection (casque DH obligatoire) et tous autres équipements fortement recommandés (dorsale, coudières, genouillères, gants…), vêtements adaptés.

Durée : de 10h à 14h avec une pause de 1/2 heure.

Le tarif comprend l’encadrement par un moniteur diplomé (hors matériel, hors forfait remontées mécaniques et repas).

Sur réservation. Nombre de place limitées. Pensez également à réserver votre matériel en ligne.

Le port du masque sanitaire est obligatoire :

– aux caisses et à la location,

– au télésiège depuis la zone d’embarquement située avant les portiques jusqu’au débarquement.

– dans le restaurant et aux sanitaires

sous peine de refus d’accès.

+33 3 89 71 35 45

