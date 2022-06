Stage Journée Complète : Viennoiseries & tarte meringuée Attin, 21 juillet 2022, Attin.

Stage Journée Complète : Viennoiseries & tarte meringuée 1, rue de la Culbute Attin

2022-07-21 – 2022-07-21

1, rue de la Culbute Attin 62170

Attin Les Ateliers de la Grange

Rue de la Culbute – Attin

Jeudi 21 Juillet de 9h à 16h30

—————————-

Lors de cette journée complète de stage, nous réaliserons plusieurs recettes qui demandent une technicité et un temps de pause bien spécifique pour réussir les viennoiseries (pains au chocolat, croissants) et une belle tarte meringuée au citron !

Durée des cours : 7h30 – Tarif adulte : 139,90€

Il n’est pas possible d’assister à une demi-journée de cours. Si votre ado (13 ans ou plus) est passionné de pâtisserie, il pourra réserver et participer à l’atelier après concertation avec le Chef Pâtissier.

Un cadeau idéal pour la fête des Mères ou celle des Pères, l’atelier comprend :

– La réalisation d’une pâte levée feuilletée pour de succulentes viennoiseries maison (Pains au chocolat + croissants)

– La réalisation d’une tarte au citron meringuée de A à Z pour 6 personnes

– La préparation d’un repas salé ( Poulet sauté aux petits légumes avec son riz, fraises locales à la Chantilly maison) qui sera dégusté le midi sur place.

—————————-

Possible de réservez en ligne sur le site www.lesateliersdelagrange.fr pour que votre inscription soit bien prise en compte !

– Parking facile sur place, dans la cour. Repas sur place.

contact@lesateliersdelagrange.fr +33 6 09 56 31 03 http://www.lesateliersdelagrange.fr/

Les Ateliers de la Grange

Rue de la Culbute – Attin

Jeudi 21 Juillet de 9h à 16h30

—————————-

Lors de cette journée complète de stage, nous réaliserons plusieurs recettes qui demandent une technicité et un temps de pause bien spécifique pour réussir les viennoiseries (pains au chocolat, croissants) et une belle tarte meringuée au citron !

Durée des cours : 7h30 – Tarif adulte : 139,90€

Il n’est pas possible d’assister à une demi-journée de cours. Si votre ado (13 ans ou plus) est passionné de pâtisserie, il pourra réserver et participer à l’atelier après concertation avec le Chef Pâtissier.

Un cadeau idéal pour la fête des Mères ou celle des Pères, l’atelier comprend :

– La réalisation d’une pâte levée feuilletée pour de succulentes viennoiseries maison (Pains au chocolat + croissants)

– La réalisation d’une tarte au citron meringuée de A à Z pour 6 personnes

– La préparation d’un repas salé ( Poulet sauté aux petits légumes avec son riz, fraises locales à la Chantilly maison) qui sera dégusté le midi sur place.

—————————-

Possible de réservez en ligne sur le site www.lesateliersdelagrange.fr pour que votre inscription soit bien prise en compte !

– Parking facile sur place, dans la cour. Repas sur place.

1, rue de la Culbute Attin

dernière mise à jour : 2022-05-25 par