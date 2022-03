Stage Jouons nos vies Salle Loiseau-lyre Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Stage Jouons nos vies Salle Loiseau-lyre, 29 avril 2022, Montreuil. Stage Jouons nos vies

du vendredi 29 avril au dimanche 1 mai à Salle Loiseau-lyre

Stage JOUONS NOS VIES vendredi 29 avril 16h – 19h samedi 30 avril et dimanche 1er mai 10h-17h à Montreuil, Seine-Saint-Denis Mettons en scène les histoires qui nous sont arrivées. Tour à tour acteur(trice), musicien(ne), spectateur(trice), narrateur(trice), les participant(e)s expérimentent un rituel de jeu spontané sur leurs propres histoires. Playback Theatre a été développé depuis 1975 par Jonathan Fox aux États-Unis. Il est maintenant largement répandu dans le monde. C’est un théâtre d’improvisation qui allie la créativité artistique, la spontanéité, le partage d’histoires personnelles : nous pratiquerons plusieurs formes de jeu, en coopération, en écoute. Lieu : Salle Loiseau-lyre 12 rue Léon Loiseau 93100 Montreuil Métro Mairie de Montreuil vendredi 29 avril 16h – 19h samedi 29 avril et dimanche 1er mai 10h – 17h Repas de midi sorti du sac 10 participants minimum, 20 maximum Yves Postic Diplômé de l’École de Playback Théâtre de New York. Psychodramatiste certifié. Chanteur, pianiste, comédien, formateur.

Tarif aux particuliers : 190 €

Playback Theatre : jouons les histoires qui nous sont arrivées. Les participant(e)s expérimentent un rituel de jeu spontané sur leurs propres histoires. Salle Loiseau-lyre 12, rue Léon Loiseau 93100 Montreuil Montreuil Villiers – Barbusse Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T16:00:00 2022-04-29T19:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T17:00:00;2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Salle Loiseau-lyre Adresse 12, rue Léon Loiseau 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Salle Loiseau-lyre Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Salle Loiseau-lyre Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Stage Jouons nos vies Salle Loiseau-lyre 2022-04-29 was last modified: by Stage Jouons nos vies Salle Loiseau-lyre Salle Loiseau-lyre 29 avril 2022 Montreuil Salle Loiseau-lyre Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis