Stage & job dating Thalasso Concarneau Thalasso Concarneau Concarneau, samedi 23 mars 2024.

Stage & job dating Thalasso Concarneau Stage et Job dating, réception et praticien(ne)s Spa à Thalasso Concarneau. Rejoignez notre équipe dédiée au bien être et à la vitalité. Samedi 23 mars, 09h00 Thalasso Concarneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T13:00:00+01:00

Thalasso Concarneau, recrute toute l’année des talents en stage, CDD ou contrats d’apprentissage. De nombreuses opportunités sont possible !

Vous évoluerez dans un cadre agréable, au sein d’une entreprise jeune, dynamique et ambitieuse où convivialité, esprit d’équipe et épanouissement sont au coeur de notre métier.

Lors de cet événement nous pourrons recruter :

– stages en réception thalasso – à compter d’août 2024

– 1 contrat d’alternance en réception thalasso

– stages praticien(ne)s spa, hydrothérapeutes – dès que possible

– jusqu’à 3 contrats d’apprentissages praticien(ne)s spa, hydrothérapeutes

– jusqu’ à 3 contrats CDD praticienn(e)s spa, hydrothérapeutes

Thalasso Concarneau 36 rue des Sables Blancs, 29 900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/240582743699369 »}]

Réceptionniste praticienne

Philippe Marchand