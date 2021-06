Paris Centre Paris Anim' Baudricourt Paris STAGE JEUX VIDÉO 10/17 ans Centre Paris Anim’ Baudricourt Paris Catégorie d’évènement: Paris

STAGE JEUX VIDÉO 10/17 ans Centre Paris Anim’ Baudricourt, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 19 au 23 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h30 à 16h30

payant

Votre enfant souhaite découvrir les Jeux Vidéos ? Le centre Paris Anim’ Baudricourt propose un stage – Du 19 au 23 juillet 2021 pour les ados de 10 / 17 ans. Notre stage permettra à chacun de créer son propre jeu vidéo (plateforme, puzzle, aventure …) grâce à la prise en main du logiciel scratch, accessible à un public néophyte et aux enfants à partir de 10 ans. Pas de connaissances en programmation ou en modélisation n’est requise, ce qui permet de se concentrer sur la gestion des événements, et sur les aspects créatifs tels que les décors ou le gamme design. Les enfants pourront ainsi repartir avec leur propre petit jeu vidéo et des projets de création de jeux vidéo plus complexes plein la tête. Possibilité de s’inscrire en ligne sur le site : ligueo.ligueparis.org Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil Paris 75013

7 : Maison Blanche (399m) 7 : Porte de Choisy (403m)

Contact :Centre Paris Anim’ Baudricourt 0145821419 cabaudricourt@ligueparis.org http://ligueparis.org/ https://www.facebook.com/Centre-Paris-Anim-Baudricourt-1384144308336964/ 0145821419 cabaudricourt@ligueparis.org Animations -> Stage Enfants

Date complète :

2021-07-19T14:30:00+02:00_2021-07-19T16:30:00+02:00;2021-07-20T14:30:00+02:00_2021-07-20T16:30:00+02:00;2021-07-21T14:30:00+02:00_2021-07-21T16:30:00+02:00;2021-07-22T14:30:00+02:00_2021-07-22T16:30:00+02:00;2021-07-23T14:30:00+02:00_2021-07-23T16:30:00+02:00

BA

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Paris Anim' Baudricourt Adresse 6 rue Simone Weil Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Baudricourt Paris