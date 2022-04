Stage jeunes “pratique musicale” inter MJC MJC de Gaillac, 25 avril 2022, Gaillac.

Stage jeunes “pratique musicale” inter MJC

du lundi 25 avril au jeudi 28 avril à MJC de Gaillac

**_Tu veux jouer sur scène, pratiquer ta musique, travailler tes morceaux ? Tu as envie de partager ton univers musical avec d’autres jeunes ? Tu souhaites découvrir l’envers du décor et tout le côté technique/régie son ? Tu aimerais avoir un enregistrement propre à diffuser, d’un de tes morceaux ? Ce stage est fait pour toi !_** Tu es musicien.ne et/ou chanteur.se, avec un univers et projet musical en cours, les MJC d’Albi, Gaillac et St Sulpice te propose un stage de 4 jours centré sur la pratique musicale et la technique, associées à une représentation scénique. Ce stage se déroulera durant la 1ère semaine des vacances scolaires de Printemps, du 25 au 28 avril, à la MJC de Gaillac (2 salles de musique : une de répétition, l’autre avec une scène) Sur cette semaine, vous serez accompagnés par Olivier Rifa et les animateurs des MJC autour de : – Créneaux de répétitions en autonomie – Temps de jeu sur scène liés à son projet musical et bœufs musicaux avec les autres stagiaires – D’ateliers autour de la com’ de votre projet : dossier de présentation, réalisation d’une fiche technique, photo… – La découverte de la dimension technique : câblage, réglage son, éclairage… – L’initiation à la pratique de la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) A l’issue de ces 4 jours, un passage sur scène sera prévu avec plusieurs prises et enregistrements afin de repartir avec un son propre à diffuser et partager pour trouver des opportunités de scènes locales. **Du lundi 25 au jeudi 28 avril de 10h à 17h à la MJC de Gaillac** **(Possibilité de départ d’Albi avec l’animatrice jeunesse de la MJC d’Albi-à voir lors de l’inscription)** **Apporter ses instru et textes** **Prévoir un pique-nique pour chaque jour**

40 € + 8 € (adhésion MJC Albi)

Un stage pour les 13/25 ans, musiciens et/ou chanteurs, centré sur la pratique musicale et la technique, associé à une représentation scénique.

MJC de Gaillac 10 Av. Aspirant Buffet, 81600 Gaillac Gaillac Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T17:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T17:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T17:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T17:00:00