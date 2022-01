STAGE JEUNES Gymnase Jean Jaures 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Le Badminton Club de Castanet organise un stage jeunes le MERCREDI 23 FEVRIER 2022 au Gymnase Jean-Jaurès de 8H30 à 17h30. Au programme: perfectionnement du Badminton. Inscription obligatoire [bcdc31@gmail.com](mailto:bcdc31@gmail.com) Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans. Respect des règles sanitaires. Tarif: 35€

Stage jeunes pour le perfectionnement du badminton

