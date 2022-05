Stage jeunes “expressions et utopies” MJC Albi, 2 mai 2022, Albi.

• **L’expression orale et le travail de sa voix :** La voix est le support de la communication orale et pas seulement verbale. Elle est en partie l’expression de nos émotions et donne des indications sur notre personnalité. Autour de 4 éléments caractéristiques : l’intensité, le timbre (propre à chacun), l’intonation et le débit, Marion Combes, comédienne et chanteuse guidera les jeunes au cœur de cette oralité au travers d’exercices ludiques et collectifs **• L’expression écrite :** L’écrit – de la langue, de la musicalité et de la rythmique des phrases-, le choix des mots étant une composante essentielle pour la préparation d’une présentation orale percutante. Animé par Maxime Estivals, animateur d’atelier d’écriture **• L’expression du corps :** La posture corporelle et la gestion de son corps dans l’espace sera également abordée par Ezra Groenen, danseuse et acrobate : – conscientiser l’image que notre posture renvoie sur notre auditoire, savoir respirer, se détendre – avoir conscience des appuis et du centre de gravité qui permettent l’équilibre – gérer entre tonicité et souplesse pour rendre sa prestation énergique **• L’expression de la pensée :** Par l’intermédiaire de discussions à visées philosophiques guidées par Gilles Teston, animateur radio et débat, des temps de discussion autour de différents sujets seront amenés et partagés avec une méthodologie bien particulière. Nous souhaitions englober cette multitude d’ateliers autour d’une thématique précise : l’UTOPIE. Un flux incessant d’informations de tout genre, des difficultés à se projeter, une vision de l’avenir un peu pessimiste…. Ce stage sera l’occasion de sortir de toutes ces influences plus ou moins négatives et revenir à des idées, projets ou rêves, qui donnent envie d’y croire et de réaliser (seul ou à plusieurs) : retrouver un état d’esprit positif et une envie de l’exprimer et de le partager ! **Alors, c’est quoi ton rêve ?** Tu as entre 13 et 25 ans, participe donc à ces 5 journées de stage à la MJC d’Albi du 2 au 6 mai, accompagné par des intervenants de taille qui te permettront de t’exprimer au gré de tes envies ! Prendre la parole en public pour partager clairement tes arguments, tes idées et ton imaginaire… Une opportunité pour préparer tes examens et développer ton aisance orale et corporelle au quotidien ! **Stage du lundi 2 au vendredi 6 mai (2e semaine des vacances de Printemps) – De 10h à 16h ou 17h selon les journées – Apporter son pique-nique tous les jours** **_Tarif : 8 € adhésion MJC Albi_**

L’expression… un bien grand mot… mais que va-t-il se passer exactement durant ce stage ? 4 intervenants accompagneront les jeunes sur des espaces d’expression, différents mais complémentaires.

MJC Albi 13 rue de la République, 81000 albi Albi Tarn



