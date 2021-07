Albi Albi Albi, Tarn Stage jeunes “Escape Game dans les théâtres d’Albi” Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Stage jeunes “Escape Game dans les théâtres d’Albi” Albi, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Albi. Stage jeunes “Escape Game dans les théâtres d’Albi” 2021-07-12 – 2021-07-17 MJC Albi – 13 rue de la République Grand théâtre – place de l’amitié entre les peuples

Albi Tarn EUR 40 Du lundi 12 au Samedi 17 juillet, la MJC en partenariat avec la SNA vous propose de venir créer un escape game dans les théâtres albigeois. Accompagnés par la Cie Club Dramatique, vous découvrirez l’histoire des lieux et créerez un escape game théâtral. coordination@mjcalbi.fr +33 7 67 54 77 60 https://www.mjcalbi.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails
Lieu Albi Adresse MJC Albi - 13 rue de la République Grand théâtre - place de l'amitié entre les peuples Ville Albi