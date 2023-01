Stage Jeûne et Randonnée Gonnetot, 3 juin 2023, Gonnetot Gonnetot.

Stage Jeûne et Randonnée

2023-06-03 – 2023-06-09

Les 5 Soleils avec Catherine Metzger vous proposent un séjour de Jeûne et Randonnée au Presbytère de Gonnetot.

Venez faire une pause, vous détoxifier, vous reconnecter à vous-même et à la nature.

Durant 6 jours, vous suivrez un jeûne hydrique de type Buchinger (jus de légumes le matin, tisanes et eau à volonté, bouillon clair le soir), accompagnée par Catherine, membre de la Fédération Francophone de Jeûne et Randonnée depuis 3 ans.

Au programme de la semaine :

Chaque jour, une randonnée, adaptée à votre rythme et à votre énergie, pour découvrir les trésors de cette belle région. Des massages détente proposés les après-midis.

Des activités variées pour vous initier à la lithothérapies avec une spécialiste de la région, à la numérologie avec notre hôte Agnès, au Do-in, au yoga facial…

Chaque soir, une conférence où Catherine vous parlera alimentation saine, rééquilibrage alimentaire, hygiène de vie. Et le dernier jour, un atelier cuisine avec des recettes saines et gourmandes que vous préparerez pour le déjeuner de reprise alimentaire.

A l’issue de votre séjour, vous vous sentirez en pleine forme, allégés de quelques kilos et surtout de toutes ces toxines qui encrassent l’organisme et l’esprit. Vous repartirez riche de tous les conseils échangés au cours de la semaine avec tous les participants, et qui vous donneront envie, une fois chez vous, de modifier de petites ou plus grandes ! choses pour améliorer votre hygiène de vie et votre bien-être au quotidien.

Le prix de séjour est à partir de 690 € tout compris en chambre partagée à deux, quelques places en chambre individuelle avec supplément. Vous serez hébergés sur place au Presbytère de Gonnetot. Places limitées.

+33 7 87 07 32 29 https://www.les5soleils.fr/destinations

dernière mise à jour : 2023-01-10 par