Stage : Jeu d’ensemble et création Auditorium de Cric Crac Compagnie. Villeneuve-d’Ascq, samedi 6 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T14:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T18:00:00+02:00 – 2024-04-07T19:00:00+02:00

La compagnie Cric Crac organise un stage de création musicale les 6 et 7 avril à l’auditorium Cric Crac.

Jeu d’improvisation

Au travers de différents temps de musiques alliant improvisation, jeu, poésie et utilisation du corps dans l’espace nous aborderons les notions de pulsation, d’écoute collective et de prise d’initiative. Chaque être est capable d’un geste artistique véritable qu’il sera ludique de mettre à jour.

Les stagiaires assureront la première partie du concert du duo à 18h dans l’auditorium Cric Crac !

Inscription

S’inscrire : https://www.helloasso.com/associations/cric-crac-compagnie/evenements/2024-avr-stage-jeu-d-ensemble-et-creation

Auditorium de Cric Crac Compagnie. Ferme Saint sauveur Avenue du Bois 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France