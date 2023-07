Cet évènement est passé Stage Jardinage pour enfants Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage Jardinage pour enfants Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris, 10 juillet 2023, Paris. Du mardi 22 août 2023 au vendredi 25 août 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h30 à 16h00

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans. payant Juillet 9,60 € Août 14.40 € Tu as envie de découvrir le jardinage ?

Viens nous rejoindre pendant ce stage pour les enfants de 5 à 10 ans. ( 3 sessions ) lieu: aux jardin des Poètes quartier de la Grange aux Belles ( à 5 min du centre Grange aux Belles Nous reprenons le travail au jardin de Poètes ! Les activités pendant l’atelier seront diverses. Nous allons : · Travailler la terre · Planter (fleurs, fruits et légumes) · Bricoler · Créer des espaces pour des animaux (oiseaux, insectes…) · Le dernier jour, une petite fête sera organisée. Ce sera l’occasion de montrer aux familles ce qui a été réalisé pendant le stage.

session 1 > du lundi 10 au jeudi 13 Juillet 5 – 7 ans de 10h à 11h session 2 > du lundi 10 au jeudi 13 Juillet

7 – 10 ans de 11h à 12h session 3 > du mardi 22 au vendredi 25 Août 7 – 10 ans de 14h30 à 16h Animé par Marie. lieu: aux jardin des Poètes quartier de la Grange aux Belles ( à 5 min du centre Grange aux Belles) Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-de-jardinage-ete +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://www.facebook.com/crl10centregrangeauxbelles https://crl10.aniapp.fr/

