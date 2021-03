Paris Centre Paris Anim' Clavel Paris Stage jardinage Centre Paris Anim’ Clavel Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage jardinage Centre Paris Anim’ Clavel, 19 avril 2021-19 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 19 au 23 avril 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h30 à 17h30

payant

Découverte du monde du jardinage ! 8-10 ans Découverte du monde du jardinage ! Avec différentes approches : lombricompost, compost, semis, récolte de graines etc. Animations -> Atelier / Cours Centre Paris Anim’ Clavel 24bis rue Clavel Paris 75019 Contact :ligue de l’enseignement fed paris 0142408778 caclavel@ligueparis.org http://ligueo.ligueparis.org 0142408778 caclavel@ligueparis.org Animations -> Atelier / Cours Végétalisons Paris;Plein air;Enfants

Date complète :

JESSIE LOUSTEAU

