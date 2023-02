Stage jardin forêt CLAB Assat Catégories d’Évènement: Assat

Pyrénées-Atlantiques

Stage jardin forêt CLAB, 1 avril 2023, Assat . Stage jardin forêt 3 bis route du Bois CLAB Assat Pyrenees-Atlantiques CLAB 3 bis route du Bois

2023-04-01 09:00:00 – 2023-04-01 17:00:00

CLAB 3 bis route du Bois

Assat

Pyrenees-Atlantiques 65 65 EUR Cet atelier a pour objectif de vous apprendre les origines du terme jardin-forêt mais aussi les bases permettant d’en créer un petit (à partir de 100m²) ou à une plus grande échelle. apprenez le rôle des arbres et des haies, les concepts : Jardin-Forêt, Forêt Comestible, haies fruitières, agroforesterie… Cet atelier a pour objectif de vous apprendre les origines du terme jardin-forêt mais aussi les bases permettant d’en créer un petit (à partir de 100m²) ou à une plus grande échelle. apprenez le rôle des arbres et des haies, les concepts : Jardin-Forêt, Forêt Comestible, haies fruitières, agroforesterie… +33 6 15 57 93 39 CLAB ©CLAB

CLAB 3 bis route du Bois Assat

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Assat, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Assat Adresse Assat Pyrenees-Atlantiques CLAB 3 bis route du Bois Ville Assat lieuville CLAB 3 bis route du Bois Assat Departement Pyrenees-Atlantiques

Assat Assat Pyrenees-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/assat /

Stage jardin forêt CLAB 2023-04-01 was last modified: by Stage jardin forêt CLAB Assat 1 avril 2023 3 bis Route du Bois CLAB Assat Pyrénées-Atlantiques CLAB Assat Pyrénées-Atlantiques

Assat Pyrenees-Atlantiques