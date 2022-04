Stage Jardin des Mers (entre 4 et 6 ans) Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Stage Jardin des Mers (entre 4 et 6 ans) Moëlan-sur-Mer, 18 juillet 2022, Moëlan-sur-Mer. Stage Jardin des Mers (entre 4 et 6 ans) Lieu-dit Beg Porz Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer

2022-07-18 09:30:00 – 2022-07-22 12:30:00 Lieu-dit Beg Porz Domaine de Beg Porz

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer Les premières expériences de navigation. Découverte ludique du milieu marin. Aquarium, pêche, jeux de plage, et petit tour en mer sur petit ou gros bateau à chaque séance ! Le jardin des mers s’adresse aux enfants de moins de 6 ans pour les familiariser avec le bord de mer et leur donner l’envie de pratiquer les activités nautiques. Les séances s’articulent autour d’une activité à terre et d’une sortie en mer chaque jour. Notre plan d’eau permet une navigation très sécuritaire pour les enfants et permet également aux parents d’observer, du sentier côtier, l’évolution de leurs moussaillons. +33 2 98 71 07 98 Les premières expériences de navigation. Découverte ludique du milieu marin. Aquarium, pêche, jeux de plage, et petit tour en mer sur petit ou gros bateau à chaque séance ! Le jardin des mers s’adresse aux enfants de moins de 6 ans pour les familiariser avec le bord de mer et leur donner l’envie de pratiquer les activités nautiques. Les séances s’articulent autour d’une activité à terre et d’une sortie en mer chaque jour. Notre plan d’eau permet une navigation très sécuritaire pour les enfants et permet également aux parents d’observer, du sentier côtier, l’évolution de leurs moussaillons. Lieu-dit Beg Porz Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Lieu Moëlan-sur-Mer Adresse Lieu-dit Beg Porz Domaine de Beg Porz Ville Moëlan-sur-Mer lieuville Lieu-dit Beg Porz Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Departement Finistère

Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moelan-sur-mer/

Stage Jardin des Mers (entre 4 et 6 ans) Moëlan-sur-Mer 2022-07-18 was last modified: by Stage Jardin des Mers (entre 4 et 6 ans) Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 18 juillet 2022 finistère Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer Finistère