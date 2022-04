Stage “J’apprends à nager” Centre aquatique la Piscine Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Stage d’apprentissage de la natation à la piscine de châtellerault pendant les vacances de printemps du lundi au vendredi de 10h à 11h pour les enfants de 6 à 12 ans organisé par les Dauphins de Châtellerault en partenariat avec Grand Châtellerault, l’ARS et la FFN. Renseignements et réservation au 06 72 50 08 70.

Sur réservation (20€ de participation pour l’assurance)

Stage d’apprentissage de la natation à la piscine de Châtellerault pendant les vacances de printemps organisé par le club des Dauphins. Centre aquatique la Piscine 13 rue Aimé Rasseteau – 86100 CHATELLERAULT Châtellerault Vienne

