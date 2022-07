Stage – J’apprends à communiquer avec le monde animal – au Parc du Griffon Caubon-Saint-Sauveur, 9 juillet 2022, Caubon-Saint-Sauveur.

Lieu-dit Griffon Parc du Griffon Caubon-Saint-Sauveur Lot-et-Garonne Parc du Griffon Lieu-dit Griffon

2022-07-09 09:00:00 – 2022-07-10 17:00:00

Stage de 2 jours animé par Amélie Charrin, Praticienne en Kinésiologie, Réflexologie, Cranio-Sacrée et formatrice en communication animale.

Le contenu est riche : fondamentaux de la communication animale, techniques et protocoles de connexion, fonctionnement de la communication télépathique. Également des exercices de mise en pratique et un accompagnement personnalisé.

Sur inscription.

+33 6 49 49 50 11

