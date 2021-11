Toulouse COMDT Haute-Garonne, Toulouse Stage – Interprétation de collectage audois – En solo et en chœur COMDT Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Stage – Interprétation de collectage audois – En solo et en chœur

le dimanche 13 février 2022 à 09:30

Laurent Cavalié proposera un travail sur l’interprétation individuelle d’un chant : musicalité de la langue, accent tonique qui rythme, formation des voyelles qui colorent, raconter les paroles, les choix de projection vocale, la cadence ; puis un travail sur l’interprétation collective du même chant, qui amènera à la comparaison des enjeux d’interprétation. – _Depuis plus de 20 ans, Laurent Cavalié remet en pleine lumière le patrimoine oral languedocien : tout d’abord à travers un collectage qui lui a permis de recueillir des centaines de chansons nées entre Corbières et Minervois. Puis en popularisant ces thèmes à travers des projets musicaux variés : La Mal Coiffée (6 albums) dont il est directeur artistique, Du Bartàs (6 albums) où il officie en tant qu’accordéoniste-chanteur, 2 albums solo._ – > chanteurs, connaissances sur la langue occitane bienvenues.

sur inscriptions – 35/30€

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse

2022-02-13T09:30:00 2022-02-13T17:00:00

