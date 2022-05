STAGE INTERNATIONAL À LA JKA CÔTE D’OPALE Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

STAGE INTERNATIONAL À LA JKA CÔTE D'OPALE Boulogne-sur-Mer, 21 mai 2022

Salle des sports du chemin vert Boulogne-sur-Mer

2022-05-21 – 2022-05-22

rue de Sandettie

Salle des sports du chemin vert Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Boulogne-sur-Mer Après deux années d’interruption du fait de la crise sanitaire, la JKA Côte d’Opale aura l’immense plaisir de renouer les 21 & 22 mai prochains avec les stages internationaux qui ont fait sa renommée. Pour ce Keiko* de printemps, c’est Keigo SHIMIZU qui nous fera l’honneur de faire escale sur la Côte d’Opale pour partager son enseignement. Chef instructeur du Dōjō Yamato de Düsseldorf (Allemagne), haut gradé de la Japan Karate Association, Keigo SHIMIZU fut également l’élève de NAKA Senseï, bien connu des passionnés de Karaté à travers le monde. Philippe MAQUAIRE, Directeur Technique de la JKA Côte d’Opale, coanimera le stage qui sonne d’ores et déjà comme un événement majeur de la saison Karaté 2021-2022 dans la région. Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.jka-co.eu. Attention, nombre de places limitées !

