du lundi 27 juin au mercredi 29 juin

Modifier une teinte, faire revivre une surface, donner une seconde vie a un objet, teindre ses boiseries, graçe a l’application de différentes patines, tout en transparence… Etudier et pratiquer différentes techniques de patines (à l’eau, à l’huile, à la cire, à la chaux…) et de leur effets graphique (effets chiffonné, pochés, splitté, brossé, usé, vieilli, poli…) afin de réaliser plusieurs matières tel que le jaune de sienne (marbre), l’ivoire, le métal oxydé, martelé, bronze, rouille … Les formations « Peintures décoratives » s’adressent à celles et ceux qui souhaitent apporter chez eux, une touche personnelle et artistique liée au décor peint. Des stages de perfectionnement et/ou de reconversion professionnelle s’adressent également aux salariés et aux particuliers ayant un projet personnel et artistique lié au décors peint, et à toute personnes désirant se former au métier de peintre en décors. Ils peuvent être pris en charge par les dispositifs de la formation professionnelle (Fongecif, Agefiph, Carif Oref…). Plusieurs stages dans l’année sur le Mans, Nantes, Paris… Pour toutes périodes de stages (en dehors de celles de l’agenda) n’hésitez pas a contacter Les Ateliers Decodalice: programmes, stages et périodes adaptés sur demande.

Renseignements, conditions et inscriptions sur site : www.ateliers-decodalice.com

Atelier Décodalice 80 rue Ambroise Paré Le Mans



2022-06-27T09:30:00 2022-06-27T12:30:00;2022-06-27T13:30:00 2022-06-27T17:30:00;2022-06-28T09:30:00 2022-06-28T12:30:00;2022-06-28T13:30:00 2022-06-28T17:30:00;2022-06-29T09:30:00 2022-06-29T12:30:00;2022-06-29T13:30:00 2022-06-29T17:30:00