Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Montrevault-sur-Èvre EUR 280 280 Tout au long de l’année, les amateurs de tournage ou de modelage peuvent s’inscrire à des stages. Enfants et adultes, ont ainsi l’occasion de découvrir les différentes techniques potières. La Maison du Potier propose un stage de tournage avec finitions sur trois ou quatre jours, à partir de 16 ans. Le programme est différent en fonction de votre niveau. Précisez-le bien lors de votre réservation ! Sur trois ou quatre jours, la Maison du Potier vous propose un programme intensif personnalisé où vous pourrez : – Préparer la terre

– Débloquer ses gestes par des exercices de poids ou de rapidité

– Aborder le travail en série avec un dessin technique et les outils adaptés.

– Travailler les formes ouvertes et fermées. Encadrés par un animateur, le tournage n’aura plus aucun secret pour vous ! Sur réservation. Places limitées.

Avis aux amateurs de tournage, la Maison du Potier propose des stages pour adultes maisondupotier49@gmail.com +33 2 41 70 90 21 http://www.maisondupotier.net/

