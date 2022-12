Stage intensif de souletin Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Stage intensif de souletin Mauléon-Licharre, 6 février 2023, Mauléon-Licharre . Stage intensif de souletin 14 rue des frères Barennes Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

2023-02-06 – 2023-02-10 Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques Pour apprendre l’euskara ou l’améliorer. Pour apprendre l’euskara ou l’améliorer. +33 5 59 28 78 94 mauleon

Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse 14 rue des frères Barennes Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Ville Mauléon-Licharre lieuville Mauléon-Licharre Departement Pyrénées-Atlantiques

Stage intensif de souletin Mauléon-Licharre 2023-02-06 was last modified: by Stage intensif de souletin Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre 6 février 2023 14 rue des frères Barennes Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques