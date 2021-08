Stage intensif de dessin à Paris 11e Atelier Nathalie Avril, 23 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 23 au 27 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 11h à 13h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h

payant

Des stages de dessin d’art, en petits groupes (max 6 élèves), sont organisés à Paris. Ils sont adaptés aux adultes et adolescents de plus de 13 ans, débutants ou élèves confirmés.

Les stages de dessin sont personnalisés et adaptés aux débutants, adultes et adolescents de plus de 13 ans, et élèves confirmés.

La formation s’adapte au niveau de l’élève, de ses goûts et de des objectifs ( loisir, études d’art…).

Elle porte sur une technique en particulier (crayon à papier, fusain, crayon ou bâtons sanguine, encre de chine, pastel, crayons de couleur) ou sur un thème choisi par l’élève (volume, portrait, dessin d’architecture, règles de perspective, composition, nature morte, études de drapé, paysage…).

Animations -> Stage

Atelier Nathalie Avril 24 rue Léon Frot Paris 75011

9 : Charonne (179m) 9 : Rue des Boulets (288m) 76 A



Contact :Atelier Nathalie Avril 0661574049 avril75011@gmail.com https://www.coursdedessinparis.com/ 0661574049 avril75011@gmail.com

Animations -> Stage Étudiants;Ados

Date complète :

2021-08-23T11:00:00+02:00_2021-08-23T13:00:00+02:00;2021-08-24T11:00:00+02:00_2021-08-24T13:00:00+02:00;2021-08-25T11:00:00+02:00_2021-08-25T13:00:00+02:00;2021-08-26T11:00:00+02:00_2021-08-26T13:00:00+02:00;2021-08-27T11:00:00+02:00_2021-08-27T13:00:00+02:00;2021-08-23T14:00:00+02:00_2021-08-23T18:00:00+02:00;2021-08-24T14:00:00+02:00_2021-08-24T18:00:00+02:00;2021-08-25T14:00:00+02:00_2021-08-25T18:00:00+02:00;2021-08-26T14:00:00+02:00_2021-08-26T18:00:00+02:00;2021-08-27T14:00:00+02:00_2021-08-27T18:00:00+02:00

Illustration officielle