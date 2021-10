Isserpent Isserpent Allier, Isserpent Stage intensif de danses urbaines ados Isserpent Isserpent Catégories d’évènement: Allier

Isserpent

Stage intensif de danses urbaines ados Isserpent, 25 octobre 2021, Isserpent. Stage intensif de danses urbaines ados 2021-10-25 17:00:00 17:00:00 – 2021-10-29 19:00:00 19:00:00

Isserpent Allier Isserpent EUR 80 80 Organisé par l’Association sportive d’Isserpent. Avec Tom Prôneur du Collectif A4. asi.isserpent03120@gmail.com +33 6 85 80 58 44 dernière mise à jour : 2021-09-29 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

Détails Catégories d’évènement: Allier, Isserpent Autres Lieu Isserpent Adresse Ville Isserpent lieuville 46.1625#3.6094