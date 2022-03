Stage “Intelligence du Vivant et Sphère de la complexité” Sens, 19 mars 2022, Sens.

Stage “Intelligence du Vivant et Sphère de la complexité” Espace Art Monie Sens 9 Rue du Tau Sens

2022-03-19 – 2022-03-19 Espace Art Monie Sens 9 Rue du Tau

Sens Yonne

EUR 160 160 Structuré à partir de travaux de Vincianne Despret, ce week-end est une sensibilisation à « l’Intelligence du Vivant ».

Partages de témoignages, méditations, et expérimentations corporelles, augmentés d’informations novatrices, nous permettront, pas à pas, de différencier les termes “savoir” et “connaissance”, pour réaliser à quel point nous envisageons d’ordinaire – à notre insu – le monde de façon séparatiste, donc erronée.

Nous nous exercerons, guidés en cela par un maître en la matière – Jacques Lusseyran – à percevoir la réalité de manière moins conceptuelle et plus holistique, rejoignant par là même philosophie bouddhiste et physique quantique…

Stage de week-end, co-conduit par Cécile & Bruno BANK DE LOOF.

Programme et modalités pratiques à consulter sur sensdansearttherapie.com.

bankdeloof@free.fr http://sensdansearttherapie.com/stages-annuels/

Structuré à partir de travaux de Vincianne Despret, ce week-end est une sensibilisation à « l’Intelligence du Vivant ».

Partages de témoignages, méditations, et expérimentations corporelles, augmentés d’informations novatrices, nous permettront, pas à pas, de différencier les termes “savoir” et “connaissance”, pour réaliser à quel point nous envisageons d’ordinaire – à notre insu – le monde de façon séparatiste, donc erronée.

Nous nous exercerons, guidés en cela par un maître en la matière – Jacques Lusseyran – à percevoir la réalité de manière moins conceptuelle et plus holistique, rejoignant par là même philosophie bouddhiste et physique quantique…

Stage de week-end, co-conduit par Cécile & Bruno BANK DE LOOF.

Programme et modalités pratiques à consulter sur sensdansearttherapie.com.

Espace Art Monie Sens 9 Rue du Tau Sens

dernière mise à jour : 2022-02-23 par