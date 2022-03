STAGE : INTÉGRER UNE CHORALE Montpellier, 17 février 2022, Montpellier.

STAGE : INTÉGRER UNE CHORALE Montpellier

2022-02-17 – 2022-03-12

Montpellier Hérault

EUR 39 39 Vous voulez entrer dans un chœur à concerts et ne savez pas si vous êtes au niveau ? Vous appréhendez l’audition ?

Voix à tous les Étages a préparé un stage rien que pour vous :

“Intégrer une Chorale“

Montpellier, Quartier des Arceaux.

Ce stage a pour but de vous aider à préparer l’entrée dans un chœur ou, si vous faites partie d’une chorale, d’être plus efficace dans votre apprentissage. Il vous permettra de vous situer et d’acquérir quelques réflexes bien utiles sur votre chemin polyphonique.

Le programme :

• Écoute, analyse auditive et prise de repères.

• Utilisation des guides vocaux.

• Le rôle du rythme : pulsation, rythme corporel et polyrythmie.

• Améliorer la mémorisation.

• Technique vocale.

Ce stage dirigé par Lionel Licini, chef de choeur diplômé, direction artistique de Voix à tous les étages.

Ouvert à tous

Plus d’informations et inscription sur le site web de l’événement

Montpellier

