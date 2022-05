Stage instrumental de musique trad Centre Léo Lagrange,Foix (09)

**COMPLET** **Stage instrumental avec Pascale Aymès** Descriptif du stage : Accessible à tout instrumentiste (sauf débutant complet) désirant découvrir ou perfectionner sa technique aux musiques traditionnelles. Pascale abordera l’articulation, les nuances, les appuis, le phrasé, l’accompagnement rythmique et harmonique et l’étude des ornements propres à la musique traditionnelle. Répertoire : Provence, Corse, Alpes du Sud, Rondeau du Sud-Ouest Date : Vendredi 27 mai 2022 Horaire : 9h30 à 12h30 Lieu : Centre Léo Lagrange de Foix Tarif : 20 euros ( 18 euros pour étudiants ou en recherche d’emploi) **Contact et inscription : Astrid Tondel au 0674428144** *source : événement [Stage instrumental de musique trad](https://agendatrad.org/e/36162) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

