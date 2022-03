Stage installation (Académie d’art de Meudon) Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Stage installation (Académie d’art de Meudon) Espace culturel Les Sablons, 12 mars 2022, Meudon. Stage installation (Académie d’art de Meudon)

du samedi 12 mars au samedi 2 avril à Espace culturel Les Sablons

### S’initier à l’installation ### avec Mauricio Silvan artiste plasticien * Découvrir l’univers de l’installation en art contemporain. * Aborder l’utilisation de l’espace, de ses limites ou de sa flexibilité. * Vivre une expérience collectivie autour de divers matériaux et différents médiums. Lieu : Espace culturel des Sablons

140 € les 4 séances de 3 heures

S’initier à l’installation en art contemporain Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:30:00 2022-03-12T17:30:00;2022-03-19T14:30:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T17:30:00;2022-04-02T14:30:00 2022-04-02T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Les Sablons Adresse 1 allée du Canada 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Espace culturel Les Sablons Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Les Sablons Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Stage installation (Académie d’art de Meudon) Espace culturel Les Sablons 2022-03-12 was last modified: by Stage installation (Académie d’art de Meudon) Espace culturel Les Sablons Espace culturel Les Sablons 12 mars 2022 Espace culturel Les Sablons Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine