.Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans. payant 2,40 euros de l’heure. Inscription à l’accueil du Centre Stage Initiation Vélo à destination des 4-6 ans ! Venez nombreux découvrir nos stages de printemps durant la deuxième semaine des vacances au Centre Paris Anim’ Clavel ! Faire du vélo t’intimide ? Tu aimerais apprendre comment faire du vélo dans un endroit sécurisé ? Alors ce stage d’initiation vélo est fait pour toi ! Infos Pratiques Stage d’initiation vélo qui aura lieu du Mardi 2 au Vendredi 5 mai 2023 au Centre Paris Anim’ Clavel de 10h00 à 11h00 à destination d’un public d’enfants de 4 ans à 6 ans. Centre Paris Anim’ Clavel 24bis rue Clavel 75019 Paris Contact : 0142408778 clavel@ligueparis.org

