Stage initiation tango Centre Paris Anim’ Chateau Landon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage initiation tango Centre Paris Anim’ Chateau Landon, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 21h00

. payant 65 € (+5€ de frais d’inscription)

Technique, vocabulaire, danse, pratique sociale, tandem chemin vers l’improvisation Ce cours s’adresse à des élèves ayant des notions de tango comme aux personnes souhaitant découvrir et s’initier. De manière évolutive nous aborderons le tango sous ses multiples aspects : en tant que technique et vocabulaire, en tant que musique et en tant que pratique sociale et système de communication entre deux danseurs. Des outils qui une fois maîtrisés ouvriront le chemin vers l’improvisation à deux en musique. Inscription solo ou couples Animé par Fatma de l’association Résidence Tango Centre Paris Anim’ Chateau Landon 31 rue du Chateau Landon 75010 Paris Contact : 0146078412 https://www.facebook.com/chateaulandon/ https://www.facebook.com/chateaulandon/ https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-initiation-tango-toussaint

