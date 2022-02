Stage initiation sourcier Matour Matour Catégories d’évènement: Matour

Saône-et-Loire

Stage initiation sourcier Matour, 7 mai 2022, Matour. Stage initiation sourcier Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour

2022-05-07 – 2022-05-07 Manoir du Parc Maison des Patrimoines

Matour Saône-et-Loire Matour EUR 15 15 La recherche de l’eau, pratique ancestrale, est encore bien vivante dans nos campagnes. Autrefois réservée à des personnes possédant le « don », elle s’élargit aujourd’hui car des études récentes tendent à montrer que chaque individu possède sa propre sensibilité face au magnétisme produit par la circulation de l’eau.

Ce stage d’initiation offre une découverte progressive de l’utilisation de la baguette et du pendule. maisondespatrimoines@matour.fr +33 3 85 59 78 84 https://www.matour.fr/fr/bienvenue/ La recherche de l’eau, pratique ancestrale, est encore bien vivante dans nos campagnes. Autrefois réservée à des personnes possédant le « don », elle s’élargit aujourd’hui car des études récentes tendent à montrer que chaque individu possède sa propre sensibilité face au magnétisme produit par la circulation de l’eau.

Ce stage d’initiation offre une découverte progressive de l’utilisation de la baguette et du pendule. Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Matour, Saône-et-Loire Autres Lieu Matour Adresse Manoir du Parc Maison des Patrimoines Ville Matour lieuville Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour Departement Saône-et-Loire

Matour Matour Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/matour/

Stage initiation sourcier Matour 2022-05-07 was last modified: by Stage initiation sourcier Matour Matour 7 mai 2022 Matour Saône-et-Loire

Matour Saône-et-Loire