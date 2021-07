Matour Matour Matour, Saône-et-Loire Stage initiation sourcier Matour Matour Catégories d’évènement: Matour

Saône-et-Loire

Stage initiation sourcier Matour, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Matour. Stage initiation sourcier 2021-07-10 – 2021-07-10 Manoir du Parc Maison des Patrimoines

Matour Saône-et-Loire Matour EUR 15 15 La recherche de l’eau, pratique ancestrale, est encore bien vivante dans nos campagnes. Autrefois réservée à des personnes possédant le « don », elle s’élargit aujourd’hui car des études récentes tendent à montrer que chaque individu possède sa propre sensibilité face au magnétisme produit par la circulation de l’eau. maisondespatrimoines@matour.fr +33 3 85 59 78 84 https://www.matour.fr/fr/maison-des-patrimoines/ La recherche de l’eau, pratique ancestrale, est encore bien vivante dans nos campagnes. Autrefois réservée à des personnes possédant le « don », elle s’élargit aujourd’hui car des études récentes tendent à montrer que chaque individu possède sa propre sensibilité face au magnétisme produit par la circulation de l’eau. dernière mise à jour : 2021-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Matour, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Matour Adresse Manoir du Parc Maison des Patrimoines Ville Matour lieuville 46.30712#4.48319