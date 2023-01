Stage initiation pêche aux leurres en étang Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle

Stage initiation pêche aux leurres en étang Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle, 25 octobre 2023, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle . Stage initiation pêche aux leurres en étang 2 rue des Grands Moulins Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes-d’Armor Maison Pêche et Nature 2 rue des Grands Moulins

2023-10-25 09:30:00 – 2023-10-25 12:00:00

Maison Pêche et Nature 2 rue des Grands Moulins

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

Côtes-d’Armor Initiation à la pêche des carnassiers aux leurres, découverte du matériel, en étang ou rivière du bord.

Matériel fourni, droit de pêche inclus. Effectif limité, inscription indispensable.

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo du jour. Pour ados et adultes ; à partir de 10 ans. Maison Pêche et Nature 2 rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Autres Lieu Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Adresse Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Côtes-d'Armor Maison Pêche et Nature 2 rue des Grands Moulins Ville Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle lieuville Maison Pêche et Nature 2 rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Departement Côtes-d'Armor

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jugon-les-lacs-commune-nouvelle/

Stage initiation pêche aux leurres en étang Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle 2023-10-25 was last modified: by Stage initiation pêche aux leurres en étang Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle 25 octobre 2023 2 rue des Grands Moulins Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Côtes d'Armor Côtes-d’Armor Jugon-les-Lacs-Commune nouvelle

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Côtes-d'Armor