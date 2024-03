STAGE INITIATION OU PERFECTIONNEMENT ÉLOQUENCE Brennes, samedi 13 avril 2024.

STAGE INITIATION OU PERFECTIONNEMENT ÉLOQUENCE Brennes Haute-Marne

Tout public

Prendre la parole en public.

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-Marne collabore depuis plusieurs années avec la compagnie « Les Livreurs » dans le cadre de stages d’initiation ou de perfectionnement à l’art de lire à haute voix, d’interpréter seul une pièce de théâtre, de prendre la parole en public…

Être formé à l’éloquence est un avantage décisif dans un monde où il faut savoir se présenter et défendre ses idées de façon rapide, précise et synthétique.

A l’issue de cette formation de deux jours, les participants seront en mesure de:

– maîtriser leur stress

– gérer leur respiration

– augmenter leur puissance vocale

– contrôler gestes et tics physiques

– se libérer des notes et improviser

Ce stage a une durée total de 12h, réparties sur 2 jours

Formation ouverte à toute personne souhaitant s’initier ou se perfectionner à la prise de parole en public

Effectif maximum: 15 personnes

– Prévoir une tenue vestimentaire décontractée

– Apporter un pique-nique (repas de midi) et des couverts 80 80 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

Brennes 52200 Haute-Marne Grand Est fdfr.52@mouvement-rural.org

