Stage / Initiation d'improvisation théâtrale Beauvais

Oise

2021-08-21 10:00:00 – 2021-08-28 16:00:00

Beauvais Oise Beauvais 5 5 L’improthéo propose 2 stages d’été afin de venir découvrir l’improvisation théâtrale en plein air au plan d’eau du Canada !

Les stages sont ouverts à tous et auront lieu de 10h à 16h avec un repas partagé ensemble le midi (chacun ramène son pique-nique)

Le stage est gratuit pour les adhérents de la saison 2020/2021 et au prix modique de 5€ pour les non-adhérents !!

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville 49.45529#2.06053